Nejat İşler ölümden dönmesine rağmen…

Oyuncu Nejat İşler bundan dört yıl önce hastaneye yatırılmış ve hayati tehlikeyle yüz yüze gelmişti.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geçirdiği septik şok nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören, rahatsızlığının ilerlemesinden dolayı el parmaklarından bazıları kesilen Nejat İşler görünen o ki bu yaşadıklarını unuttu. Yoğun alkol ve sigara tükettiği için ölümün eşiğinden dönen Nejat İşler, doktorlarının yasaklamasına rağmen bu zararlı ürünleri kullanmaktan vazgeçmiyor. Önceki gece Asmalımescit’te bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar alkol ve sigara için oyuncu, tabir caizse evin yolunu zor buldu. Arkadaşlarının yardımıyla evine götürülen İşler’in, yoğun şekilde alkollü aldığı öğrenildi.



