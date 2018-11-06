Nergis Kumbasar’dan Ahmet Kural yorumu: ‘Tedavi edilebilir’

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ile yeni programı Nergis Zamanı stüdyosunda buluştuk. Kumbasar ile yeni projelerinden kızı Yasmin'e, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumundan gündemdeki pek çok konuya değindik. Kumbasar geçtiğimiz güne damgasını vuran Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uygulaması haberlerine şok olduğunu belirtti ve Kural için 'Tedavi edilebilir' yorumunu yaptı...

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Nergis Zamanı hayırlı olsun… Nasıl gidiyor program?

Teklif geldiğinde hep böyle bir program yapma isteğim vardı, o nedenle format da hoşuma gidince kabul ettim. Güzel gidiyor ama gündüz kuşağı olduğu için saatimiz biraz zor bir saate denk geliyor. Kadınlara en doğru şekilde en doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. Herkesten farklı bir konsepte bir program yapıyoruz. Geri dönüşler hoşuma gidiyor. Zaten daha çok yeniyiz. Zaman geçtikçe içeriği daha da geliştireceğiz… Moda, güzellik, sağlık, lezzet, hayat hikayeleri, ilişkiler yani aklınıza gelebilecek her konuyu işliyoruz.

İlk 5 günde nasıl tepkiler geldi?

Sokaktan çok güzel tepkiler alıyoruz. Reyting listesine de minik minik girmeye başladık. Amacımız zaten kısa sürede değil, uzun vadede herkese ulaşabilmek…

Program dışında var mı dizi, film ya da tiyatro?

Şu an tabii ki haftanın 5 günü program yaptığım için ekstra bir proje yok ama bir sinema filmi projesi olabilir. Şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca yine tam olarak netleşmeyen bir tiyatro projesi var. Hatta oyun kadın ve erkek ilişkilerini konu alıyor…

Hem programda hem de olursa tiyatro oyununuzda gündemi yakından takip ediyorsunuz. Peki son yaşanan magazin olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Önce Arda Turan-Berkay, ardından Ahmet Kural-Sıla…

Yıllar önce ilk yazdığım senaryo olan Evimin Erkeği bir kanalda yayınlanmıştı ve Ahmet Kural da o dizide oynamıştı. Ahmet karakteri öyle güzel canlandırmıştı ki, her zaman efendi kimliği ile tanıdım onu. Dolayısıyla bu haberleri izleyince şoka girdim. Çok şaşırdım.



Tanıdığınız için de tabii beklemiyorsunuz böyle bir şiddet olayını…

Evet ama bu tip durumlarda her zaman kadının beyanını esas alıyorum. Neden? Çünkü haberleri takip ettiğim kadarıyla Ahmet’in geçmişe dönük şiddet eğilimi var. Ve sanırım alkol alınca bu ortaya çıkıyor. Bu çok acı ve kötü bir şey. Bence tedavi edilebilir bir durum. Keşke insanlar kendilerindeki bu tip problemleri görüp bununla başetseler. Çok acı ve Sıla’yı susmadığı için kutluyorum. Zaten hiçbir kadın da susmamalı. Kimi itibarım sarsılır diye susuyor. Kimi beni seviyor deyip susuyor, kimi beni terkeder diye konuşmuyor… Ama sustukça bunu yapan kişiler ne tedavi görüyor ne de şiddetin sonu geliyor. Bu arada çok ilginç, astrologlar son bir aydır ‘Eski ilişkilerinize dönmeyin daha beter olacak’ diyor. Tabii konu yargıda intikal etti ve dört duvar arasında ne yaşandı bilemeyiz. O nedenle de çok fazla yorum yapamayacağım.

Mehmet Ali Erbil’in son durumu nedir?

Mehmet Ali cuma günü tekrar uyutuldu. Her gün program bitince hastaneye gidiyorum. İnşallah stabil bir şekilde iyiye gitmesini bekliyoruz. Herkesin dua etmesini istiyorum. Yeşim zaten zaman zaman basına da bilgi veriyor. En doğru bilgileri ondan alıyoruz. Ben de hastanede olamasam da sürekli Yeşim’le konuşuyorum. Şu an zaten yoğun bakımda olduğu için gidince de göremiyoruz.

İlk duyduğunuzda ne hissettiniz?

Çok üzüldüm gerçekten. Büyük bir şansızlık. Yani bir ev kazasının sonucu nerelere geldi. Ama bunu da atlatacağını düşünüyorum…

Kızınızın durumu nasıl?

Yasmin çok üzgün. Çocukların hepsi çok üzgün. Bir de Yasmin hiç kaçış sendromuna denk gelmedi. Aynı şekilde Sezin de perişan oldu. Yine söylüyorum. Kötüyü düşünmüyoruz ve hep iyi olacağını bekliyoruz…

Yasmin ile düşündüğünüz bir proje var mı? Yanlış bilmiyorsam o da oyunculuk eğitimi aldı…

Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde ama bir yıl dondurdu. O sırada Londra’ya gitti. 1 yıl oyunculuk dersi aldı. Zaten babası da ben de ondaki yeteneği biliyoruz. Geldikten sonra menajerini seçti ve oyunculuğa başladı. Hatta Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde küçük bir rol aldı. Artık kendi ayakları üzerinde durmak istediği için karışmıyoruz ona…

‘Karışmıyoruz’ demişken; Yasmin’in sosyal medya paylaşımları bir ara çok eleştirildi…

Yasmin, herkesin elinde telefonun olduğu bir çağa denk geldi. Herkesin bir magazinci olduğu bir dönemde evet paylaşımları sürekli gündeme geldi fakat biz hiç üstüne düşmedik. Zaten sadece Yasmin değil tüm ünlü çocuklarını magazin malzemesi yapmaya kalktılar. Ama bana hiç bir eleştiri gelmedi. Zaten çevrem beni ve Yasmin’i tanıdığı için öyle eleştirel bir yorum almadım. Ayrıca dışardan yazılan hiçbir yorumu ne okurum ne dinlerim. Abuk subuk yorumları silerim hemen.

Peki o etkilendi mi o dönem hakkında çıkan yorumlardan?

E etkileniyor tabii ama çabuk atlattı. Biz ailece hiç takılmıyoruz böyle şeylere… Sonu yok bu tarz şeylerin. Kafaya takmaya kalkarsanız hasta olursunuz… Sonuçta ben çocuğumu biliyor muyum? Gerisi boş…