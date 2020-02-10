Neslihan Doğrusöz, Sevda Demirel’e sahnede evlilik teklifinde bulundu

Ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren DJ Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel aşkı magazin gündemine damga vurmuştu. Kısa süre önce evlilik kararı olan çift bu defa evlilik teklifi ile gündeme geldi.

İçinde bulunduğumuz yılın sürpriz çifti Neslihan (Doruk) Doğrusöz ve Sevda Demirel, evlilik yolunda ilk adımı attı. Doruk Doğrusöz sahnede sevgilisi Sevda Demirel evlenme teklifi etti. Doğrusöz, Sevda Demirel’in sahne aldığı mekanda evlenme teklifi etti. Bir anda sahneye çıkan damat adayı, eline mikrofonu aldı ve sevgilisi Sevda Demirel’e romantik sözler söyledi. Doğrusöz konuşmasında “En iyi en kötü günlerimizi birlikte yaşayalım; evlen benimle! Sana sadece soyadımı vermiyorum hayatımı veriyorum” dedi.

Sevda Demirel, sevgilisinin sürpriz evlenme teklifini “Evet” diyerek kabul etti. Demirel geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sevgilisiyle 14 Şubat’ta nişanlanacaklarını söylemişti.