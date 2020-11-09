Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti
'Yasak Elma' dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşk yaşamaya başladı. İkili, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan etti.
Magazin 9 Kasım 2020 - 15:21

FOX TV ekranlarında yayınlanan ‘Yasak Elma’ dizisinin oyuncularından Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşamaya başladı

Geçen günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına “Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır” diyen Gökhan Alkan, bugün Instagram’da Nesrin Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

ikili, fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu.

Nesrin Cavadzade’nin paylaşımı.

Gökham Alkan’ın paylaşımı.

Sürpriz aşktan sonra akıllara oyuncu Talat Bulut’un, “Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun” açıklaması geldi.

İlginizi ÇekebilirNesrin Cavadzade: Alfa erkek yok yanımda Alfa kadınlar var
Son güncelleme: 15:50 - 09.11.2020
Etiketler