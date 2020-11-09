Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti

FOX TV ekranlarında yayınlanan ‘Yasak Elma’ dizisinin oyuncularından Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşamaya başladı

Geçen günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına “Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır” diyen Gökhan Alkan, bugün Instagram’da Nesrin Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

ikili, fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu.

Sürpriz aşktan sonra akıllara oyuncu Talat Bulut’un, “Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun” açıklaması geldi.