Nesrin Cavadzade’den şekerli, sporlu estetik açıklaması

Son olarak Bizim Hikaye’de canlandırdığı Tülay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki ‘estetikli güzel’ yorumlarına ilginç bir yanıt verdi.

“HER TÜRLÜ ŞEKERİ KES”

Sosyal medyadaki gönderiyi kendi Instagram hesabından paylaşan Nesrin Cavadzade, bunun üzerine yazdığı ‘Gluteni, her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!’ notunu yazdı. Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bu yoruma çok sayıda beğeni gelirken aynı zamanda Cavadzade’nin burnuyla ilgili de çok sayıda yorum yapıldı.



