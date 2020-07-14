Nihan Yapıcı kimdir? Nihan Yapıcı nereli, kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Nihan Yapıcı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Nihan Yapıcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

NİHAN YAPICI KİMDİR?

Nihan Yapıcı, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şahika Tekand Studio’da tiyatro eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim almıştır.

Karakolda Ayna Var dizisiyle ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşayan Nihan Yapıcı; Büyük Yalan, Sırlar Dünyası, Buyük Buluşma, Son Cellat, Binbirgece, Berivan, Mandıra Filozofu İstanbul, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak Ev Yapımı dizisinde rol alan Nihan Yapıcı, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlenmiştir.

Nihan Yapıcı'nın rol aldığı diziler:

Ev Yapımı (Kendisi, 2020)

Seksenler (Postane Görevlisi, 2013)

Kız Annesi (Hatice, 2011)

Korkusuzlar (2007)

Binbir Gece (Ayşen, 2006

Kuşku (Sinema, 2005)

Büyük Yalan (Sibel, 2004)

Büyük Buluşma (2004)

Sınırlı Aşk (Meryem, 2003)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (2002)

Deliboran Destanı (Aykız, 2002)

Berivan (2002)

Karakolda Ayna Var (Esra, 2000)

Nihan Yapıcı'nın rol aldığı TV filmleri:

Teselli (Sıdıka, 2007)

Sarı Çiçek (2007)

Kunduracı (Ceyda, 2007)

En Güzel Rüya (Muhammed’in fotodaki annesi, 2007)

Emanet Kız (2006)

Eden Bulur (Kerime, 2006)

Yeraltında Dünya Var (Madam Salha, 2001)

Ağlayan Kadın (Elif, 2000)

Nihan Yapıcı'nın rol aldığı sinema filmleri:

Mandıra Filozofu İstanbul (2014)

Son Cellat (Hafize, 2008)

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Hamdi, 2000)