Nihat Hatipoğlu dua istedi

Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada corona virüsüne yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İddialar sonrası Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından ise bir paylaşım yapılarak basın açıklaması geldi. Paylaşımda ”Ya Şafî… Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..” açıklaması yapıldı. Çıkan iddialar üzerine Hatipoğlu’nun asistanı, basın açıklaması yaparak şu ifadeleri kullandı: “Nihat Bey’in ciğerlerinde bir sorun vardı. Corona virüsü şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Hatipoğlu’nun sonuçları negatif çıktı” dedi.

