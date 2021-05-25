Nükhet Duru: Kadir İnanır ne alaka?

Nükhet Duru, “Ay çocuklar, bu kapanmalarda vakit geçmiyor bazen. Haydi o zaman soru-cevap etkinliğime hoş geldiniz” diyerek, takipçileriyle sohbet etti.

Instagram’da 152 bin takipçisi bulunan sanatçı, “Kadir İnanır ile aşk yaşadınız mı?” sorusuna, “Hayatım bu soruyu nereden buldun? Vallahi şaşkınlığımdan bir cevap hakkını sana ayırdım. Niye olsun, ne alaka Allah aşkına?” yanıtını verdi.

“TEK ÖNCELİĞİM ESKİMEMEK”

Nükhet Duru, bir takipçisinin “Neden yaşlanmıyorsun ve neden bu kadar güzelsin?” sorusunu da “Yaş alıyorum, daha çabuk yoruluyorum. Uzun yürüyüşlerde daha sık dinleniyorum. Yani ben de herkes gibiyim. Hayatımın her dönemi gibi bunu da sevmeye gayret ediyorum ama tabii işimin doğasından da kaynaklı, siz beni bakımsız pek görmüyorsunuz. Tek önceliğim var; eskimemek… Gerisi varsın istediği gibi gelsin” diye yanıtladı.

“BAZI ŞEYLERİN ZAMANI DOLUYOR”

Duru, “Duru Olmak’ tekrar yayına girecek mi?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Bazı şeylerin zamanı doluyor çocuklar. Yeni projelere bakıyoruz öyle durumlarda. Şimdi yaratım süreci yaklaşık birinci senesini dolduran, benim için çok önemli bir projeyi hayata geçirmek için ilk adımları attık.”

“SAHNEYİ DE SİZİ DE ÇOK ÖZLEDİM”

67 yaşındaki şarkıcıya “Bu yaz konser verecek misiniz?” sorusu da geldi. Nükhet Duru, “Normalleşebilirsek ben de payıma düşeni yapmak isterim. Sahneyi de, sizi de çok özledim. Ayrıca sektörümüzün bir an önce belini doğrultmaya başlaması artık elzem” dedi.

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