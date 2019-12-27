Nur Fettahoğlu Babil hakkında konuştu

Nur Fettahoğlu kızı Elisa ile birlikte sinemaya gitti. Film çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan oyuncu soruları yanıtladı. Beren Saat'in daha önce "Son zamanlarda oyuncu alınacaksa öncelik olarak takipçi sayılarına bakılıyor” iddalarına "Beren söylediyse doğru söylemiştir” dedi.

Oyuncu Nur Fettahoğlu ve kızı Elisa, önceki gün Akmerkez’de birlikte alışveriş yaptı, sinemaya gitti. Film çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Fettahoğlu, içtenlikle sorulara cevap verdi. “Her şey yolunda… Bugün izin günüm olduğu için kızım ile birlikte sinemaya gittik ‘Eşek Kral’ izledik” diyen Fettahoğlu, gazetecilerin “Yeni yıla nerede gireceksiniz?” sorusuna “Yılbaşında ailemle yemek yiyerek geçirmeyi planlıyoruz, İstanbul'da oluruz büyük ihtimalle” dedi.



BEREN SÖYLEDİYSE DOĞRUDUR!

Nur Fettahoğlu’na yöneltilen sorulardan biri de Beren Saat'in bir röportajında “Son zamanlarda oyuncu alınacaksa öncelik olarak takipçi sayılarına bakılıyor” iddaları oldu. Fettahoğlu “Uzun üredir her şeyden uzak kaldım. Neye istinaden söyledi bilmiyorum ama Beren söylediyse doğru söylemiştir” diye cevap verdi.

EKİP ÇOK GÜZEL!

Halit Ergenç, Ozan Güven, Birce Akalay, Aslı Enver gibi oyuncularla birlikte çalıştığı yeni dizisi “Babil” ile ilgili soruları da yanıtlayan Nur Fettahoğlu “Çok güzel bir ekip olduk çok heyecanlıyız. Biz çekmeye devam ediyoruz, inşallah izleyenler de severler” dedi.



BİZ ÖYLE BİR ŞEY DUYMADIK !

Aslı Enver'in diziden ayrılacağına dair çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Fettahoğlu “Yok biz hiç öyle bir şey duymadık” yanıtını verdi.