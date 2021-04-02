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Nurgül Yeşilçay: Utanç verici ama işe yarıyor

YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katılan oyuncu Nurgül Yeşilçay "Birini etkilemek istediğim zaman ses tonumu değiştirir, dudaklarımı büzerek konuşurum. Utanç verici ama işe yarıyor" dedi.

Güncellenme: 09:44, 02/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Nurgül Yeşilçay: Utanç verici ama işe yarıyor

Nurgül Yeşilçay, YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Oyuncu olmasını ailesi istemediği için İzmir’deki evlerinden kaçtığını itiraf etti. Annesinin hep “Aşkın peşinden git, kendi ayaklarının üzerinde dur” diye öğüt verdiğini belirtip “Hayır, kadın kendi ayaklarının üzerinde durmasın. Ayrıca aşkımın peşinden gittim de ne oldu” dedi.

45 yaşındaki oyuncu, yapımcı Necati Kocabay ile 3 yıllık aşkına dair de “İlişkide ipleri karşı tarafa vermemek lazım. Özellikle başlangıçta” diye konuştu.

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay.

‘ASMALI KONAK’ İTİRAFI

Nurgül Yeşilçay’ın samimi açıklamalarından satır başları şöyle:

* Tek çocuk yaptım sanıyordum ama şu an bizim ev ergen dolu. Bana ‘Hitler’ diyorlar.

Nurgül Yeşilçay, 2004 yılında meslektaşı Cem Özer ile nikâh masasına oturmuş, 2005 yılında oğlu Osman Nejat’ı dünyaya getirmişti.

* Misafirler için kurallarım var; boş konuşan, kötü espri yapan, içmesini bilmeyen gelmesin lütfen.

* Botoks bende büyük patladı. Doktora gidince diyorum ki, ‘Elini korkak alıştırma, bas abi bas.’

* Asmalı Konak’ta oynarken kendimizi Madonna ile Michael Jackson gibi hissediyorduk. Zaten ilk terapiye gidişim ondan sonra oldu.

Nurgül Yeşilçay, 2002 yılında Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı ve Özcan Deniz’le birlikte başrolde yer aldığı ‘Asmalı Konak’ dizisinde ‘Bahar Karadağ’ rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

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Yayınlanma Tarihi:09:42,