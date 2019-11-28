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Nuri Alço nişanlısını dövdü mü?
Nuri Alço nişanlısını dövdü mü?
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço'nun evlilik hazırlığı yaptığı kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu'na Taksim'de bir mekanda tokat attığı iddia edildi.
Magazin 28 Kasım 2019 - 09:12

Alço, kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığı yapıyor. Gelen yaş farkı eleştirilerine aldırış etmeyen çifte nazar değdi. Alço’nun nişanlısının üzerine yürüyüp tokat attığı iddia edildi. 2. Sayfa programında yer alan habere göre, 26 Ekim Cumartesi akşamı Taksim’de Yeşilçam yıldızlarının gittiği bir kafede Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu, birden tartışmaya başladı.

“BURCU İLE AYRILMADIK”

Tartışmanın hararetlenmesiyle sevgilisine bağıran 68 yaşındaki oyuncu, hırsını alamadı. Ardından nişanlısının üzerine yürüyen Alço, iddialara göre müstakbel eşine tokat attı. Görgü tanıkları Nuri Alço’yu zor sakinleştirdiklerini ifade ederken, Alço konuyla ilgili “Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz” dedi.

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