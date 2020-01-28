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Nusret Gökçe Elazığ ve Malatya için 1 milyon TL bağışladı
Nusret Gökçe Elazığ ve Malatya için 1 milyon TL bağışladı
Nusret Gökçe, cuma günü yaşanan 6.8'lik Elazığ depreminden sonra beş restoranının bir günlük gelirini bağışlayacağını açıklamıştı. Ünlü kasap bugün sosyal medya hesabından 1 milyon TL toplandığını söyledi...
Magazin 28 Ocak 2020 - 14:25

Cuma günü ülkeyi yasa boğan 6.8’lik Elazığ depreminden sonra, pek çok ünlü isim, işadamı ve halk, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için hatrı sayılır bağışlar yaptı. Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı yardım kampanyasıyla 73 milyon TL bağış toplarken, Nusret Gökçe de beş restoranının bir günlük hasılatını bağışlayacağını açıklamıştı.

Ünlü kasap bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve pazartesi günü 5 restoranından 1 milyon 22 bin TL toplandığını, bunu da Elazığ ve Malatya’ya bağışladığını açıkladı ve “Allahım sana çok şükü” dedi…

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