Öğretmen yeni bölüm var mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman? 15 Nisan Çarşamba FOX TV yayın akışı…

Öğretmen yeni bölüm var mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman? 15 Nisan Çarşamba FOX TV yayın akışı…

Çarşamba akşamlarının yeni dizilerinden Öğretmen bu akşam var mı? Öğretmen en son bölüm yayınlanacak mı? 15 Nisan Çarşamba FOX yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…

Öğretmen dizinin takipçileri yeni bölüm olup olmadığını aratmaya başladı. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte başka programlar yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Öğretmen oldu. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi'nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim'in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz.

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif'le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz'la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar.

15 NİSAN ÇARŞAMBA FOX YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofra'da

19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber

20:30 Mirasyedi

22:45 Yanlış Anlama