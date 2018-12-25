Okan Kurt, kendisine soru yönelten muhabirle tartıştı

Demet Akalın'ın kısa süre önce barıştığı eski eşi Okan Kurt, önceki gün bir televizyon kanalının muhabiriyle tartıştı. O anlar ise objektiflere an be an yansıdı.

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Söylemezsem Olmaz isimli bir magazin programı, gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Program, Okan Kurt’un “Almanya’da bir kadından sürekli para istediğini ve Demet Akalın’la evliliğinin mantık evliliği” olduğu, hatta Kurt’un Akalın’ı aldattığı imasını ekrana taşındı. İddiaların ardından dün yılbaşı programı için bir çekime katılan Okan Kurt ile programın muhabiri arasından gergin anlar yaşandı.

OKAN KURT MUHABİRLE TARTIŞTI

Bu haberin yayınlanmasının ardından, magazin programının muhabiri ile Okan Kurt FOX ekranlarında yayınlanan ‘Yaparsın Aşkım’ın yılbaşı özel programının çekiminde karşılaştı. Okan Kurt, kendisine soru sormak isteyen muhabire çok sert davrandı. İkili arasında tartışma çıktı.

“BENİMLE KONUŞURKEN DELİKANLI GİBİ KONUŞ”

Uçankuş kameralarına yansıyan olayda Okan Kurt, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirin soruları üzerine, ona hangi kurumda çalıştığını sordu. Kurt, muhabirin ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli programın çalışanı olduğunu öğrenince, kendisiyle konuşmak istemedi. Daha sonra Kurt, yanına gelen muhabire sinirlenerek “Benimle konuşurken delikanlı gibi konuş” ifadelerini kullanarak sert çıktı.