Okan’dan sert sözler: İmkanı varsa kendisine aile kursun

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Yurt dışından aldığı ilginç spor kıyafeti ile görüntülenen Okan Kurt, bir konuşmasında kendisini eleştiren Fatih Ürek'e cevap verdi. ‘Fatih Bey eğer imkanı varsa kendine bir aile kursun, böyle başkalarını karı kocayı ilgilendiren ailevi olaylar hakkında yorum yapmasın' dedi.

“BİTEN BİR EVLİLİK VAR”

Kendisi hakkında gazetelerde yer alan eleştirisel haberler nedeniyle bu güne cevap vermemesini bu konuların ailevi durumlar ve nahmehram konular olması sebebiyle olduğunu söyleyen Okan Kurt, ‘Ben taze bir durumda daha yeni ve ailevi namehram konular bunlar neden konuşayım, kime ne anlatacağım, o yüzden konuşmuyorum, bunlar iki kişiyi arasında… karı kocayı ilgilendiren durumlar, herkes buna saygı göstermeli, biten bir evlilik var' açıklamasını yaptı.

“BORÇLARIMI YAPILANDIRIYORUM”

Geçirdiği ekonomik kriz yüzünden zor günler geçiren Okan Kurt, ‘Para bitti, evlilik bitti' şeklinde kamuoyunda yer alan haberler ve görüşler hakkında açıklama da yaptı, ‘Bizim evliliğimiz hiçbir zaman para üzerine kurulmadı, o yüzden de başlamadı ki, ben borçlarımı yapılandırma yoluna gittim, en kısa sürede bunları atlatıp ticari yaşantıma yeniden sağlam adımlarla döneceğim, bu anlamsız bir algı bence, yanlış bu tarz algı yaratılması' dedi.

“KIZIMI FAZLASIYLA GÖRÜYORUM”

Kızı Hira'yı mahkemenin kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde haftada iki üç gün gördüğünü fakat boşandıktan sonra Demet Akalın'la hiç görüşmediğini söyleyen Okan Kurt, ‘Hira şanslıyız ki bu arada okula başladı, beni görememek tabi onu üzüyordur, ama onu etkilenmeyeceği şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz, Demet de onu görmem konusunda bana zorluk çıkarmıyor, istediğim zaman görüyorum kızımı' dedi.

ÜREK NE DEMİŞTİ!

Boşanma sonrasında yakın dostu Demet Akalın’a destek olmak adına onun yanından ayrılmayan Fatih Ürek, konuyla ilgili muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara, “Okan, Demet’i değil kendi ailesini seçti” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.