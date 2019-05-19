Oktay Kaynarca’dan magazin muhabirlerine…

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide izlediğimiz oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından gündeme dair paylaşımlar yapıyor. Özel hayatına dair fazla detay vermeyen Kaynarca kimi zaman rahatsızlık duyduğu konulara da değiniyor. Kaynarca yaptığı son paylaşımda magazin sitelerine sitem etti ve şu ifadeleri kullandı: ‘Sabah kalkınca magazin sitelerinde adını bile duymadığım birileri ile adımın yazıldığını görünce ben…’ Kaynarca’nın bu paylaşımı yaparken silahlarla verilmiş bir pozunu tercih etmesi ise kimi takipçileri tarafından eleştirildi.