Oktay Kaynarca’dan pembe pantolon açıklaması

Reklam fotoğrafları için modelleri aratmayacak pozlar veren Kaynarca, gerçekleşen lansman öncesi gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Sıkı bir moda takipçisi olmadığını ifade eden Kaynarca, “Beni öyle AVM’lerde alışveriş yaparken pek göremezsiniz. Setten fırsat bulup da alışveriş yapmam da mümkünde değil zaten. Artık yaşım öyle her şeye giymeye de müsait değil öyle pembe pantolon veya dar paça bir şey giyinmem!” dedi. Tatil planları sorulan Kaynarca, “Bu sene hiç bir planım yok. Doğrusu arabaya atlayarak tabelalara baka baka gitmek kafa dağıtmak istiyorum. Tabii Bodrum da olacak ama uzun süreli kalmayacağım. Yurt dışı tatili de yapacağım bu sene” dedi.

“TİYATRO SAHNELERİNİ ÇOK ÖZLEDİM”

‘Uzun bir süredir aynı karakterde oynuyorsunuz, bunun dışına çıkarak farklı bir karakter canlandırmak istiyor musunuz?’ şeklinde yöneltilen soru üzerine ise, “Kesinlikle çok istiyorum. Bir sinema projem vardı ama nasip olmadı. Onun üzerinde duracağım bu yaz onun yanı sıra tiyatro sahnelerini çok özledim” şeklinde konuştu.