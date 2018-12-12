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Onur Akay’ın acı günü!
Onur Akay’ın acı günü!
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleriyle sanat camiasında 'Felaket tellalı' lakabıyla anılan ses sanatçısı Onur Akay'ın babası Vedat Akay, hayata gözlerini yumdu . Akay'ın babasının cenazesi yarın Ankara'da bulunan Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Magazin 12 Aralık 2018 - 09:32

Sanat dünyasında duyurduğu ölüm ve hastalık haberleriyle tanınan ses sanatçısı Onur Akay, bu sefer kendini derinden sarsan bir haberi duyurdu. Akay, sosyal medya hesabından babası Vedat Akay’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

BABASININ KALBİNİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN BİR SAAT UĞRAŞTI

Onur Akay: “Gece 01:00’da kalbi duran babama ambulans gelene kadar kalp masajı yaptım. Eve gelen 112 sağlık ekibi ise, babamın kalbini çalıştırmak için 1 saat boyunca müdahale etti. Daha sonra en yakın hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı. Vedat Akay, tüm müdahalelere rağmen 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Onur Akay, ve ailesi

Onur Akay, ve ailesi

Son güncelleme: 09:37 - 12.12.2018
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