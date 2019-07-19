Orçun Sünear kimdir? Orçun Sünear nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Orçun Sünear hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Orçun Sünear kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu…

ORÇUN SÜNEAR KİMDİR?

Orçun Sünear, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1993 yılında Bursa'da Witness grubunda davul çalmaya başladı. Daha sonra “Black Mass” ve hemen ardından “Prospect of Immortality” adlı Death Metal gruplarında davul çalıp vokal yaptı. Bu grupla demo kaydı yapıldı ve Finlandiya'da “complation” adlı albümde şarkıları yer aldı. Aynı yıl eğitimine Kıbrıs'ta devam etmeye başladı ve orada “No Name” adlı bir Blues grubunda vokalistlik yaptı. Bir kaç konserden sonra üniversite eğitimini değiştirmesi nedeniyle İstanbul'a yerleşti.



1999 yılında Bilgi üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü'ndeki eğitimi süresince müziğin performans kısmına ara verdi ve ülkemizin ünlü müzisyenleri ile birlikte sahne arkasında çalıştı. Kardeşi Ahmet Olgun Sünear ise dizi oyuncusudur.

2004 yılında Derya Eke ile birlikte Türkiye'nin ilk Root-Reggae grubu SATTAS'ı kurdu. Sattas'ta söz yazarı-besteci olarak ve vokal yaparak müzik hayatına devam eden Orçun Sünear, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Orçun Sünear, 1.95 metre boyunda, 88 kilo ve Başak burcudur.