Övül Özbay kimdir? Övül Özbay nereli ve kaç yaşında?

Övül Özbay, 1990 doğumludur. İlk dizi deneyimini Yeni Hayat dizisi ile gerçekleştiren Övül Özbay hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Övül Özbay nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Yeni Hayat dizisinde Berna Soydan Haseki karakterini canlandıran Övül Özbay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Övül Özbay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÖVÜL ÖZBAY KİMDİR?

Övül Özbay, 1990 yılında İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Bir süre beIN Sports ekranlarında muhabir ve sunucu olarak çalışan Övül Özbay ilk dizi deneyimini Yeni Hayat dizisi ile gerçekleştirmiştir.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Yeni Hayat dizisinde Berna karakterine hayat veren Övül Özbay, 1.68 metre boyunda ve 52 kilodur.

Övül Özbay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Yeni Hayat (Berna) (TV Dizisi)