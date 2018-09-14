Öykü’nün paylaşımı ‘of’ çektirdi

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Ekran yolculuğuna rock müzik programlarında sunuculuk yaparak başlayan Öykü Serter, şimdilerde oldukça popüler bir isim. Sunuculuk yaptığı programlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Serter, son zamanlarda fiziğiyle de beğeni topluyor. Dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren Serter son çekiminden paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum aldı.

Ancak bu yorumlar arasında belki de en çok dikkat çekeni Burcu Esmersoy’a ait olandı. Esmersoy yakın arkadaşı Öykü Serter’in bu karesine ‘Offf of’ yazdı ve ateş ve gülücük emojisi paylaştı.