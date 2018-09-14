Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Öykü’nün paylaşımı ‘of’ çektirdi
Öykü’nün paylaşımı ‘of’ çektirdi
Sunucu Öykü Serter, katıldığı bir moda çekiminden fotoğraf paylaştı, ünlü isim 'Of' çekti.
Magazin 14 Eylül 2018 - 09:59

Ekran yolculuğuna rock müzik programlarında sunuculuk yaparak başlayan Öykü Serter, şimdilerde oldukça popüler bir isim. Sunuculuk yaptığı programlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Serter, son zamanlarda fiziğiyle de beğeni topluyor. Dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren Serter son çekiminden paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum aldı.

oyku-ic-2Ancak bu yorumlar arasında belki de en çok dikkat çekeni Burcu Esmersoy’a ait olandı. Esmersoy yakın arkadaşı Öykü Serter’in bu karesine ‘Offf of’ yazdı ve ateş ve gülücük emojisi paylaştı.

oyku-ic
İLGİLİ HABERÜnlü sunucu Öykü Serter paylaştı alay konusu oldu
Etiketler