Oyuncular Sendikası: Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah’ın yanındayız

Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunulmasının ardından Oyuncular Sendikası'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

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Batman’ın Beşeri ilçesinde 18 Ağustos 2020’de İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırıldı. Mola’ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Gelişmelerin ardından Oyuncular Sendikası konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

“YAN YANA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘intihara sürükleme’ suçları sanığı olarak tutuksuz yargılanan Musa Orhan’ın davasını hepimiz takip ediyoruz. Kamuoyunda infial yaratan ve vicdanımızı yaralayan dava hakkında söyleyecek çok söz var!”

“Üyelerimiz Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah başta olmak üzere davayı takip eden, bu konuda söz söyleyen tüm meslektaşlarımızın yanındayız. Kadınların yaşam hakkı gasp edildiği sürece bu ses daha da çoğalacak.”

“Taciz, cinsel saldırı, mobbing ve şiddet bitmediği sürece durmayacağız. Üyelerimiz adına süreci yakından takip edeceğimizi, her aşamada yan yana durarak dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Artık adalet bekliyoruz.”

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