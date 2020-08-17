Ozan Güven’den aylar sonra ilk açıklama

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye verilen ve Ocak ayında hakim karşısına çıkacak olan oyuncu Ozan Güven aylar sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla 2021 Ocak ayında hakim karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Levent'teki evine motoruyla gelen Ozan Güven'e darp iddialarıyla ilgili soru soruldu. Güven, “Konu yargı sürecindedir, sabırla yargı sürecini bekleyelim” demekle yetindi.

BABİL DİZİSİYLE İLGİLİ SORUYA YANIT VERMEDİ

TV 100’ün haberine göre, Güven reklam afişlerinin kaldırılması ve Babil dizisinden de gönderildiği iddialarıyla ilgili sorulara ise sadece “Çok teşekkür ederim kolay gelsin” cevabını verdi ve daha sonra evine giriş yaptı.

Ozan Güven'in evinin her köşesinin kapalı olması ise dikkatlerden kaçmadı.