Ozan Güven villasını terk etti

Şiddet olayların hemen ardından apar topar evi terk eden Ozan Güven'den bir süredir haber alınamıyor ve bu dönemi gözlerden uzak yaşamak istediği düşünülüyor.



GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN EVİNE GELMİYOR



Ozan Güven'in evini Sadece Sözcü'nün görüntülediği fotoğraflarda evinin panjurlarının sımsıkı kapalı olduğu , toz içinde kalan arabasının uzun süredir kullanılmadığı ve motorsikletinin ise brandasının kapalı olduğu gözlendi. Komşularından edinilen bilgiye göre olayların ardından Ozan Güven dahil yardımcılarının bile eve gelmedikleri öğrenildi Hatta bir süredir görevlilerin elektrik, doğalgaz, su gibi saatlerin okuyamadıkları söylentiler arasında.

