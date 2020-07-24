Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ozan Güven villasını terk etti
Ozan Güven villasını terk etti
Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığeı iddiaları ile suçlanan ve magazin basınından saklanan Ozan Güven, görüntü vermemek ve gelen tepkilerden uzak durabilmek adına Levent'te bulunan villasını terk etti.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Temmuz 2020 - 12:35

Şiddet olayların hemen ardından apar topar evi terk eden Ozan Güven'den bir süredir haber alınamıyor ve bu dönemi gözlerden uzak yaşamak istediği düşünülüyor.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN EVİNE GELMİYOR

Ozan Güven'in evini Sadece Sözcü'nün görüntülediği fotoğraflarda evinin panjurlarının sımsıkı kapalı olduğu , toz içinde kalan arabasının uzun süredir kullanılmadığı ve motorsikletinin ise brandasının kapalı olduğu gözlendi. Komşularından edinilen bilgiye göre olayların ardından Ozan Güven dahil yardımcılarının bile eve gelmedikleri öğrenildi Hatta bir süredir görevlilerin elektrik, doğalgaz, su gibi saatlerin okuyamadıkları söylentiler arasında.

İLGİLİ HABEROzan Güven'e evlerini açtılar...
Son güncelleme: 12:38 - 24.07.2020
Etiketler