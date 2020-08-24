Ozan Güven yerine Onur Saylak Babil dizisine dahil oldu

Ozan Güven yerine Onur Saylak Babil dizisine dahil oldu

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven rol aldığı Babil dizisinden ayrılmıştı. Güven'in yerine oyuncu Onur Saylak diziye dahil oldu. Saylak ve Halit Ergenç okuma provasında buluştu.

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak'ın yer aldığı Babil dizisi, ikinci sezon için hazırlıklara başladı. İddialı yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşmaya gün sayan ekip, çalışmalarına devam ediyor.

PROVA YAPTILAR

Set öncesi hazırlıklarına devam eden Babil oyuncularından Halit Ergenç, Onur Saylak ve Deniz karakteriyle izleyenlerin gönlüne taht kuran Beren Kasımoğlulları bir araya gelerek okuma provası yaptı.

PERFORMANSI MERAKLA BEKLENİYOR

Onur Saylak, Egemen rolüyle Babil dizisine yeni sezonunda dahil oldu. Daha önce de birlikte rol alan başarılı oyuncular Halit Ergenç ve Onur Saylak ikilisinin Babil'deki performansları da merakla bekleniyor.

