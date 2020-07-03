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Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması!
Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması!
Deniz Bulutsuz'un 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikayet ettiği erkek arkadaşı Ozan Güven, yaptığı açıklamada "Değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim" dedi.
Magazin 3 Temmuz 2020 - 22:44

Deniz Bulutsuz’un ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘Hakaret’ suçlarından şikayet ettiği erkek arkadaşı Ozan Güven, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Öncelikle, birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebebiyet veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim.

* Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır.

* Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder.

* Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim.

* Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin.

OZAN GÜVEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Deniz Bulutsuz’un şikayet ettiği erkek arkadaşı Ozan Güven de savcılıkta verdiği ifadenin ardından şikayetçi oldu.

“Bu olay kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğim için bana kurulan bir komplodan ibarettir” diyen Ozan Güven, Bulutsuz’un ‘iftira’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

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