Ozan Güven’e evlerini açtılar…

Eski sevgilisine uyguladığı şiddet sonrasına eleştiri oklarının hedefi olan ve villasında kalamayan Ozan Güven iddialara göre yakın arkadaşlarının Fulya'daki dairelerinde kalıyor.

Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddet ortaya çıktıktan sonra fazlaca ortalarda görünmeyen ve bir anda Türkiye’nin gündem maddesi haline gelen Ozan Güven, görüntü vermemek ve gelen tepkilerden uzak durabilmek adına villasında kalmıyor.

Uçankuş TV’de ekrana gelen “Hayatın İçinden” programının iddiasına göre villasında kalamayan Ozan Güven’e; Neslihan – Kamil Güler çifti dairelerini açtı ve Güven, ünlü çiftin Fulya’da bulunan dairesinde kalıyor.

Yayında dile getirilen bir diğer iddiaya göre Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’u arayıp özür diledi. ‘Aramızdaki bu üzüntüyü çözelim, barışalım’ dedi ama Bulutsuz kabul etmedi.