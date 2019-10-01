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Özge Borak: ‘Neden böyle sert görünüyorsun?’ diyorsunuz
Özge Borak: ‘Neden böyle sert görünüyorsun?’ diyorsunuz
Oyuncu Özge Borak, komşusunun verdiği hediyenin fotoğrafını instagram hesabından paylaşırken altına yazdıklarıyla duygusal yönünü ortaya koydu.
Magazin 1 Ekim 2019 - 14:48

Geride bıraktığımız yaz mevsimini bol bol dalış yaparak ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde boy göstererek geçiren oyuncu Özge Borak, ne kadar duygusal bir yapısı olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

“KOMŞUCULUĞUN ÖLMEDİĞİ…”

Hayatını sürdürdüğü apartmandaki komşusuyla karşılaşan ve yaşadığı diyalog sonrasında kendisine verilen hediyeyi instagram hesabından paylaşan Borak şu satırları yazdı:

“Bugün otoparkta komşumla karşılaştım, selamlaştım, yoluma devam ettim. Tam gidiyorum, yanıma geldi bir dünya -layık olmayı umduğum- övgülerde bulundu, dualar etti. ‘Ablacığım mahçup ettiniz beni’ derken de kolundan çıkardığı bilekliğini ‘uğur getirsin kızım’ deyip hediye etti. Yine söylüyorum ne şanslıyım, iyi insanlarla dolu, komşuculuğun ölmediği bir apartmanda oturuyorum. Yok ağlamıyorum, gözüme bişii-ööff iyi sulu gözlü oldum yahu. Sonra ‘neden böyle sert görünüyorsun?’ diyorsunuz. Onun için işte… ”

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