Özge konuştu, Serkan bekledi
Rol aldığı ‘Annem’ filmi hakkında konuşan oyuncu Özge Gürel, “Çok güzel ve keyifli bir iş oldu, bana çok şey kattı. Sumru abla ile birlikte olmak çok güzeldi, ondan çok şey öğrendim” dedi.
SEVGİLİSİNİ BEKLETTİ
Muhabirler ile sohbet ettiği sırada kendisini almaya gelen Serkan Çayoğlu’nu bekleten Gürel, “Arkadaşlar fazla trafik olmasın, teşekkür ederim” dedi. Evlilik hakkında konuşan oyuncu, “Arkadaşlar ailelerimiz zaten tanıştı, şuanda iyiyiz. Böyle bir karar alırsak, ilk size açıklarım” diyerek sevgilisi ile oradan ayrıldı.