Özge Özder bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu

Beş aylık hamile olan oyuncu Özge Özder ve şarkıcı eşi Sinan Güleryüz, cinsiyet partisi düzenledi. Kızlarının olacağını duyuran Özder, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

42 yaşındaki Özge Özder önceki gün yakın dostları ile bir araya gelerek, cinsiyet partisi düzenledi. Kızı olacağını duyuran Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ile çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşarak altına şu notu düştü:

* İnsan hayatında nadir yakalanan anlardan biri, işte bu anlar… Canım Pelin Akil’in gözünden ölümsüzleşmiş ne mutlu bana. Bahar ayı geçip gitmeden, o son güneşli günde yanımızda olarak ne çok mutlu ettiniz can dostlarım, bilemezsiniz.

* Başından beri ‘kız mı erkek mi?’ diye soran herkese en tatlı şekilde cevap verdiğimiz bugünün tüm anılarının kayıtlı olması benim için en büyük hediye.

“BU ZOR GÜNLER DE GEÇECEK”

* Gücenmeden sağlık durumu, test sonucu paylaşan davetlilerim ve gelmemesi gerektiği için üzüldüğüm diğer can dostlarım hepinizi çok seviyor ve anlayışınız için teşekkür ediyorum. Bu anımız yine unutulmazlar içinde olacak ve bu zor günler de geçecek biliyorum.

* Hepinize sağlık diliyor ve içimdeki bu küçük canla ‘başaracağız kızım’ diyerek, sizin tanıklığınızda yolculuğumuza devam ediyorum.

“HAYATIN GETİRDİKLERİNDEN KORKMA KIZIM”

Henüz kızına ne isim koyacağını açıklamayan oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

* Bu arada cinsiyetin ne olursa olsun, hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın canımızın hep en derininde olacaksın ve bizi hep arkanda hissedeceksin. Bunu böylece bil ve hayatın getirdiklerinden hiç korkma güzel kız, aksine kucakla. Bu da sana ilk anne sözlerim olsun.

* Hepimiz için dua etmek, iyi düşünmeye çalışmak, daha çok gülümsemek ve hep pozitif olmak ödevim oldu artık. Siz de öyle yapın. Güzel dilekler, güzel sözler, dua ve hepimizin birbirimizi sakındığımız bir zaman dilimine ihtiyaç var şu an. Dilerim öyle olsun bu dönem. Hepinizi seviyorum.

“CANIMIZ NE ZAMAN ÇEKERSE” DEMİŞTİ

Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özge Özder, “Canımız ne zaman çekerse” şeklinde bir açıklama yapmıştı.