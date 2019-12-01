Özge Özpirinçci kendisine ‘suratsız’ dedi

Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında yapılan bir haber üzerinden kendisiyle dalga geçti.

Özpirinçci, geçtiğimiz gün Arnavutköy'den kiraladığı Scooter ile Bebek'teki bir kuaför salonuna gitti. Bu sırada muhabirler tarafından görüntülenen Özpirinçci onların sorularını yanıtladı. Leopar desenli kabanıyla seyahat eden güzel oyuncu, Şubat ayında vizyona girecek olan ‘Biz Böyleyiz’ filmiyle ilgili olarak “Film şubatta vizyona girecek, fragmanımız yayınlandı” demekle yetindi.

HABER SONRASI ESPRİLİ PAYLAŞIM

Özge Özpirinçci, ertesi gün hakkında çıkan haberler sonrasında suratının çok asık olduğunu fark edince Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulundu. Özpirinçci şunu yazdı:

“Magazinde görünce fark ettim, scooter kullanırken ne ciddi oluyormuş suratım öyle! Suratsız desem daha doğru olur aslında”