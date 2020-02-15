Özge Özpirinçci’nin Netflix projesinde partneri kim olacak?

Kadın dizisi geçtiğimiz günlerde final yaptı ve Özge Özpirinçci'nin rol alacağı yeni proje ortaya çıktı. Kadın dizisinde "anne" rolüyle etkileyen Özge Özpirinçci Ay Yapım imzalı Netflix projesinde yer alacak. 8 bölümden oluşacak dizinin aşk dizisi olduğu öğrenildi. Yeni projede Özge Özpirinçci'nin partnerinin kim olacağı da belli oldu...

Özge Özpirinçci, Kadın dizisinin ardından Netflix projesiyle geri dönüyor. 8 bölümden oluşacak aşk dizisini usta kalem Ece Yörenç yazıyor. Güzel oyuncunun mart ayında çekimlerine başlanacak olan dizide Birkan Sokullu’yla beraber kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

SORU İŞARETLERİ GİDERİLDİ

Medyaradar’ın haberine göre; Özge Özpirinçci çarşamba günü “Kuruluş Osman”ın Riva’daki setine gitti. Bu durum “Acaba ünlü oyuncu dizinin kadrosuna mı katılıyor?” sorusunu akıllara getirdi. Ancak yapımcı Mehmet Bozdağ’ın ileriye dönük projeler için Özge Özpirinçci ile tanışma toplantısı yaptığı, bu sırada da oyuncuya setin gezdirildiği ortaya çıktı.