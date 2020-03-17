Özge Ulusoy: Odun da derseniz bana kabulüm

Özge Ulusoy: Odun da derseniz bana kabulüm

Model Özge Ulusoy, Corona virüsü etkilerine karşı korunabilmek adına kendisini gündelik hayatından izole edince evde neler yapabileceğine dair takipçileriyle yazışmayı tercih etti.

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin neler yaptığını soran ve onlarla temas kuran Özge Ulusoy, kendisine yapılan film önerilerini de büyük bir memnuniyetle dinledi.

Ulusoy, bu filmler arasında 2004 yapımı Notebook filmini beğenmediğini söylerken, takipçilerinden linç yemek pahasına dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İşte Özge Ulusoy’un o satırları:

“Şimdiden eee Notebook, yazanlara cevabım: yine başıma bir iş gelmeyecekse sevmiyorum. (Linç is coming) fazla vıcık romantik geliyor, ne yapayım! Odun da derseniz bana kabulüm”