Özge Ulusoy’dan esprili maske hatırlatması

Bir görüşme için dışarıya çıkan Özge Ulusoy, arabada giderken yaptığı maske kullanımı hatırlatması ile konunun önemine dikkat çekti.

İstanbul’da maske takmanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte daha da önem taşımaya başlayan maske kullanımı ne yazık ki insanlar tarafından yeterince önem gösterilmeyen bir konu… Özellikle sokakta karşılaştığımız insanların pek çoğu maskeyi ya çenesinin altında tutuyor ya da tek kulağına asmış bir şekilde geziyor.

Bunun görsel bir durum olmadığını sağlıklı ilgili bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak isteyen Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bir görüşme için dışarıya çıkan Ulusoy, arada yaptığı paylaşımla hem maske takmanın önemini hatırlattı hem de yaptığı gönderme ile maskenin doğru kullanımını hatırlattı.