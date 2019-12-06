Özge Ulusoy’un annesi paylaştı: Lise 1 çantası
Yoğun iş temposu dışındaki zamanını kendisine ve sevdiklerine ayırmaya gayret eden Özge Ulusoy, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla esprili yönünü gösteriyor. Özellikle telefonundaki filtreler üzerinden paylaştığı komik fotoğraflarla öne çıkan Ulusoy, bu defa takipçilerini lise eğitimi gördüğü yıllara götürdü.
Ablası ile yaptığı bir sohbet sonrası annesinden gelen fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan güzel isim annesinin bu diyalog üzerine kendisine Lise 1’de kullandığı sırt çantasının fotoğrafını gönderdiğini yazdı.