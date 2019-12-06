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Özge Ulusoy’un annesi paylaştı: Lise 1 çantası
Özge Ulusoy’un annesi paylaştı: Lise 1 çantası
Moda dünyasının aranılan isimlerinden Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla renkli kimliğini gözler önüne seriyor. Ulusoy, bu defa liseye ilk başlağı yıl kullandığı sırt çantasının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Magazin 6 Aralık 2019 - 13:38

Yoğun iş temposu dışındaki zamanını kendisine ve sevdiklerine ayırmaya gayret eden Özge Ulusoy, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla esprili yönünü gösteriyor. Özellikle telefonundaki filtreler üzerinden paylaştığı komik fotoğraflarla öne çıkan Ulusoy, bu defa takipçilerini lise eğitimi gördüğü yıllara götürdü.

Ablası ile yaptığı bir sohbet sonrası annesinden gelen fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan güzel isim annesinin bu diyalog üzerine kendisine Lise 1’de kullandığı sırt çantasının fotoğrafını gönderdiğini yazdı.

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