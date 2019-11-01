Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur nereli ve kaç yaşında?

Özkan Uğur, 1953 doğumludur.Arkadaşım Şeytan isimli filmle ilk kez kamera karşısına geçen Özkan Uğur hakkında merak edilenler haberimizde... Özkan Uğur nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Karakomik Filmler adlı sinema filminde İbrahim karakterini canlandıran Özkan Uğur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özkan Uğur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1972 yılında Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'de bas gitar çalarak profesyonel müzik yaşamına başlayan Özkan Uğur, ardından Edip Akbayram, Ersen ve Dadaşlar'la çalıştıktan sonra, Mahzar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubuna katıldı.

1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar ve Kahraman Bakkal Süpermarkette Karşı adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1985'de Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil etmiştir. 1988 yılında Arkadaşım Şeytan isimli sinema filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen Özkan Uğur; İkinci Bahar, Komser Şekspir, G.O.R.A, Bir Ömür Yetmez, Yahşi Batı, Sıkı Dostlar, Arif V 216, Poyraz Karayel, Pek Yakında gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Özkan Uğur şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde İbrahim karakterine hayat vermektedir. Özkan Uğur, 1.80 metre boyunda, 82 kilo ve Terazi burcudur.

Özkan Uğur’un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Karakomik Filmler (İbrahim) (Sinema Filmi)

2017 – Çoban Yıldızı (Kayıkçı) (TV Dizisi)

2017 – Arif V 216 (Garavel) (Sinema Filmi)

2015 – Poyraz Karayel (İsmail Karayel) (TV Dizisi)

2014 – Pek Yakında (Ejder Kaplan) (Sinema Filmi)

2013 – Yahşi Çin (Sinema Filmi)

2012 – Şubat (Samim) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Kemal Sertel) (TV Dizisi)

2010 – Türk Malı (Özcan) (TV Dizisi)

2009 – Yahşi Batı (Kızılkayalar) (Sinema Filmi)

2009 – Sıkı Dostlar (Cevdet) (TV Dizisi)

2009 – Arthur: Maltazar’ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – A.R.O.G (Dimi) (Sinema Filmi)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Fazıl) (Sinema Filmi)

2004 – İstanbul Şahidimdir (TV Dizisi)

2004 – Cennet MahallesiCennet Mahallesi (Beter Ali / Tunç Gedikoğlu) (TV Dizisi)

2003 – Patron Kim (TV Dizisi)

2003 – G.O.R.A (Garavel) (Sinema Filmi)

2003 – Alacakaranlık (Bedir Büyükdereci) (TV Dizisi)

2002 – Yeter Anne (Altan) (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (Sedat) (TV Dizisi)

2000 – Komser Şekspir (Danyal) (Sinema Filmi)

2000 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Şecahattin Dürüst) (TV Dizisi)

1996 – Eşkıya (Sedat) (Sinema Filmi)

1988 – Arkadaşım Şeytan (Okan) (Sinema Filmi)