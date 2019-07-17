Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Pablo Escobar’ın oğlu hapis cezası alan Pucca’yı takibe aldı
Pablo Escobar’ın oğlu hapis cezası alan Pucca’yı takibe aldı
Pablo Escobar'ın oğlu, babası hakkında attığı tweette uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan yazar Pucca'yı sosyal medya sayfasından takip etmeye başladı.
Magazin 17 Temmuz 2019 - 10:22

Sosyal medya takipçilerinin Pucca olarak tanıdığı yazar Selen Pınar Işık, Pablo Escobar hakkında attığı bir tweet sebebiyle uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu olayların ardından Escobar’ın oğlu Juan Pablo Escobar Henao Işık’ı sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.

PABLO ESCOBAR’IN OĞLU TAKİBE ALDI

Geçtiğimiz günlerde çektiği videoda gözyaşları içinde aldığı hapis cezasını açıklayan Pucca, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Escobar’ın oğlunun kendisini takip etmeye başladığını duyurdu.

İLGİLİ HABERPucca gözyaşları içinde hapis cezası aldığını duyurdu! Pucca kimdir?

Etiketler