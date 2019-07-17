Pablo Escobar’ın oğlu hapis cezası alan Pucca’yı takibe aldı
Sosyal medya takipçilerinin Pucca olarak tanıdığı yazar Selen Pınar Işık, Pablo Escobar hakkında attığı bir tweet sebebiyle uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu olayların ardından Escobar’ın oğlu Juan Pablo Escobar Henao Işık’ı sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.
PABLO ESCOBAR’IN OĞLU TAKİBE ALDI
Geçtiğimiz günlerde çektiği videoda gözyaşları içinde aldığı hapis cezasını açıklayan Pucca, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Escobar’ın oğlunun kendisini takip etmeye başladığını duyurdu.