Patrick Ogunsoto kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Ogunsoto hangi takımlarda oynadı?

Patrick Ogunsoto, Survivor yeni yarışmacısı oldu. Ogunsoto, yaşında ve futbol kariyerinin büyük bölümü Yunanistan'da geçirdi. Peki, Patrick Ogunsoto kimdir? Survivor yarışmacısı Ogunsoto hangi takımlarda oynadı? İşte, Survivor Ogunsoto hakkında merak edilenler...

Survivor tüm hızıyla devam ederken yeni yarışmacı sürprizleri de devam ediyor. Survivor 2019 kadrosuna son olarka Patrick Ogunsoto katıldı. Survivor Yunanistan takımına dahil olacak Ogunsoto, futbol tutkunları tarafından tanınıyor. Peki, Survivor Ogunsoto kimdir? Survivor Ogunsoto hangi takımlarda oynadı?

PATRİCK OGUNSOTO KİMDİR?

Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan'da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan'da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor'da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR

17/18 PO Moudanion

17/18 MA Iasmou

16/17 Makedonikos

15/16 Doxa Trilofou

13/14 AE Ermionidas

13/14 Acharnaikos

12/13 Olymp. Volos

12/13 Anag.Epanomis

11/12 Akzhayik

10/11 Lok. Plovdiv

07/08 Ergotelis

06/07 KVC Westerlo

02/03 Ergotelis

01/02 APOEL Nikosia

00/01 Paniliakos