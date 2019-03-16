Patrick Ogunsoto kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Ogunsoto hangi takımlarda oynadı?

Survivor tüm hızıyla devam ederken yeni yarışmacı sürprizleri de devam ediyor. Survivor 2019 kadrosuna son olarka Patrick Ogunsoto katıldı. Survivor Yunanistan takımına dahil olacak Ogunsoto, futbol tutkunları tarafından tanınıyor. Peki, Survivor Ogunsoto kimdir? Survivor Ogunsoto hangi takımlarda oynadı?
PATRİCK OGUNSOTO KİMDİR?
Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan'da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan'da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor'da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.
OYNADIĞI TAKIMLAR
17/18 PO Moudanion
17/18 MA Iasmou
16/17 Makedonikos
15/16 Doxa Trilofou
13/14 AE Ermionidas
13/14 Acharnaikos
12/13 Olymp. Volos
12/13 Anag.Epanomis
11/12 Akzhayik
10/11 Lok. Plovdiv
07/08 Ergotelis
06/07 KVC Westerlo
02/03 Ergotelis
01/02 APOEL Nikosia
00/01 Paniliakos