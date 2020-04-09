Paul Walker’ın kızı Meadow, babasının yeni görüntülerini ortaya çıkardı

Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisiyle dünya çapında tanınan ve geçirdiği trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını genç yaşta kaybeden Paul Walker'ın daha önce görülmemiş bir videosu ortaya çıktı. Kızı Meadow Walker'ın Instagram hesabından paylaştığı görüntüler duygulandırdı.

Fast and Furious serisindeki Brian O’Conner karakteriyle özdeşleşen ve 2013 yılında geçirdiği trafik kazasındaki ölümüyle sinemaseverleri yasa boğan Paul Walker’ın hiçbir yerde görülmemiş bir videosu olduğu ortaya çıktı.

Babasını kaybettiğinde 15 şimdi ise 21 yaşında olan Meadow Walker, Instagram’dan babasının doğum gününde çektiği bir videoyu paylaşarak, görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

“DOĞRU OLDUĞUNU HİSSETTİM”

Yayınladığı videoyu, “Bunu paylaşmayı hiç düşünmedim ama doğru olduğunu hissettim. İyi olun. Sizi seviyorum” notunu yazdı.

Daha önce görülmemiş görüntülerde Meadow, babasının doğum gününde, aktörün odasına aniden girerek sürpriz yapıyor. Kahkahalara boğulan Walker ise “Ödümü kopardın” diyor.

Meadow’un paylaştığı görüntüler kısa sürede 1.2 milyondan fazla izlendi. Paul Walker ile birlikte seride rol alan ve Wonder Woman oyuncusu Gal Gadot da, videoya kalp emojisi bıraktı.