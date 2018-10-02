Pelin Akil’den çağrı: Bedavaya saç kestirmek isteyen yazsın!

Geride bıraktığımız haftalarda kocası Anıl Altan'ı bedelli askerliğini yapmak üzere yolcu eden oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gülümsetti.

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Özellikle insta hikaye kısmından paylaştığı esprili videolarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pelin Akil, eşini askere göndermeden önce saç tıraşını kendisi yapmış ve o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Eşini yolcu ettikten sonra onun hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Pelin Akil, kocasının bir sosyal sorumluluk projesi için çektiği videoyu paylaştıktan sonra oradaki kısa saçlı görüntüsüne gönderme yaparak saçlarının kendisinin kestiğini hatırlattı ve sosyal medya takipçilerine “Bedavaya saç kestirmek isteyen yazsın” şeklinde bir çağrıda bulundu.