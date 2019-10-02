Pervin Balcı kimdir? Pervin Balcı nereli ve kaç yaşında?

Pervin Balcı, 1965 doğumludur. Deniz Yıldızı dizisinde 7 sezon hayat verdiği Şükran karakteri ile tanınan Pervin Balcı hakkında merak edilenler haberimizde... Pervin Balcı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol alan Pervin Balcı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Pervin Balcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

PERVİN BALCI KİMDİR?

Pervin Balcı, 1965 yılında Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar dünyası dizisi ile geçen Pervin Balcı daha sonra; Belalı Baldız, Beşinci Boyut, Arka Sokaklar, Tek Türkiye, Akasya Durağı gibi dizilerde rol almıştır.

Şimdilerde Berk Bakioğlu, Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Sevgi Temel, Nur Yazar, Önder Atakanlı gibi oyuncuların yer aldığı ve Star TV’de yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol almaktadır.

Pervin Balcı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (TV Dizisi)

2009-2015 – Deniz Yıldızı (Şükran) (TV Dizisi)

2008 – Karamel (Hanife) (TV Dizisi)

2008 – Akasya Durağı (Ayten) (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006-2010 – Tek Türkiye (Rabia) (TV Dizisi)

2006 – Gönül Yokuşu (Güllü Şan) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Sacide) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)