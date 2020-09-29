Petek Dinçöz düşük yaptı

Şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz, ikinci kez düşük yaptı.

Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014’te yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir oğlu bulunan Dinçöz, ikinci kez anne olma heyecanı yaşamaya hazırlanıyordu.

“HEYECANIM YARIM KALDI”

Ancak 40 yaşındaki şarkıcı düşük yaptı. Bu haberi de sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan’ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın.”