Petrol Kralları filmi nerede çekilmiştir? Petrol Kralları konusu ne, oyuncuları kim?

Petrol Kralları filmi nerede çekilmiştir? Petrol Kralları konusu ne, oyuncuları kim?

Yeşilçam’ın en sevilen ikililerinden Metin Akpınar ile Zeki Alaska’nın oynadığı Petrol Kralları filminin konusu internette araştırılıyor. 1978 yılında çekilen Petrol Kralları filmi, İstanbul’un Arnavutköy mevkiinde çekilmiştir. Peki, Petrol Kralları filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Kadrosunda dönemin birçok ünlü oyuncusunu barındıran Petrol Kralları filmi bu akşam tekrardan televizyon ekranlarında olacak. Zeki Alaska'nın yönetmenliğini yaptığı Petrol Kralları filmi ile ilgili bilgiler haberimizde…

PETROL KRALLARI KONUSU

Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.

PETROL KRALLARI OYUNCULARI

Zeki Alasya

Metin Akpınar

Suna Yıldızoğlu

Perran Kutman

Ali Şen

Mine Sun

Şeref Çokşeker

Osman Alyanak