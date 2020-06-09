Petrol Kralları filmi nerede çekilmiştir? Petrol Kralları konusu ne, oyuncuları kim?
Kadrosunda dönemin birçok ünlü oyuncusunu barındıran Petrol Kralları filmi bu akşam tekrardan televizyon ekranlarında olacak. Zeki Alaska'nın yönetmenliğini yaptığı Petrol Kralları filmi ile ilgili bilgiler haberimizde…
PETROL KRALLARI KONUSU
Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.
PETROL KRALLARI OYUNCULARI
Zeki Alasya
Metin Akpınar
Suna Yıldızoğlu
Perran Kutman
Ali Şen
Mine Sun
Şeref Çokşeker
Osman Alyanak