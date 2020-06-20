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Pınar Deniz’den estetik açıklaması: Küçükken kulaklarımı…
Pınar Deniz’den estetik açıklaması: Küçükken kulaklarımı…
Son olarak Netflix'in dizisi Aşk101'de izlediğimiz oyuncu Pınar Deniz, katıldığı bir programda estetik operasyon geçirip geçirmediğine dair bir soruya yanıt verdi.
Magazin 20 Haziran 2020 - 09:59

Son dönemin güzel oyuncularından Pınar Deniz, İbrahim Selim’in Youtube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren ve enerjisiyle göz dolduran Deniz, kendisine yöneltilen estetik sorularına da içtenlikle yanıt verdi.

Deniz: “Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi bugüne kadar hiç aldırmadım. Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp saçlarımla örtmeye çalışıyordum ama sonradan kulaklarımın da kepçe olmadığını öğrendim” dedi.

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