Pınar Deniz’in ailesi corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in anneannesi, annesi ve teyzesi corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Deniz, anneannesini nefes darlığı şikayetiyle hastanede gözlem altına alındığını Instagram hesabından paylaştı.

AİLESİ KARANTİNAYA ALINDI

Deniz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçilerine seslenerek şöyle konuştu:

* Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Corona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık.

* Kendimi koruyor, dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar.

* Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün.

Instagram hesabından yaşadığı durumu paylaşmaya devam eden Deniz, sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusunun anlatılamaz olduğunu belirtti. Deniz, “Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Testin sonucunu bekleyeceğiz. Arayan, yazan herkese teşekkür ederim ma sinirlerim bozuldu dönemeyeceğim size gerçekten. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılamaz” dedi.