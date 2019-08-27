Pompeii filmi konusu ve oyuncuları… Pompeii’de gerçekte ne oldu?

Pompeii tarihte büyük bir felaketin yaşadığı antik bir şehir olarak dikkat çekiyor. Pompeii adında bir film de bulunuyor, film televizyonlarda yayınladığı dönemlerde konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Pompeii'nin tarihi ve Pompeii filminin konusu, oyuncu kadrosu...

Pompeii bir yanardağ patlaması sebebiyle büyük felaketler yaşamış tarihi bir şehir. Pompeii adlı filmde Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples’e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur.

POMPEİİ FİLMİ KONUSU

Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder. Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii’ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir.

Resident Evil ve Death Race gibi filmlerin yönetmeni Paul W.S. Anderson’ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Kit Harington, Kiefer Sutherland ve Emily Browning paylaşıyor.

POMPEİİ OYUNCULARI

Kit Harington

Rolü : Milo

Carrie-Anne Moss

Rolü : Aurelia

Emily Browning

Rolü : Cassia

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Rolü : Atticus

POMPEİİ’DE NELER OLDU?

Pompeii, Pompei Komünü sınırları içeriside, İtalya’nın kısmi özerk bölgesi Campania’da, Napoli şehri yakınlarında bulunan ve hâlâ kısmen gömülü olan yıkıntı halindeki antik Roma kentidir.

Burası, yakınlarındaki Herkulaneum ile birlikte, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı’nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altına gömülerek yok olmuştu.

Vezüv’ ün korkunç patlamasının ardından yaklaşık 1700 yıl boyunca kayıp durumda olan kent, 1748 yılında tesadüfen yeniden keşfedildi. O zamandan beri yapılan kazılar, şehre ait pek çok bilgiyi gün yüzüne çıkararak Roma İmparatorluğu’nun kentlerindeki yaşama ait bilgilere ulaşılmasını sağladı. Pompeii günümüzde UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde olup İtalya’nın en popüler turistik merkezlerinden biridir.