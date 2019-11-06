Porno yıldızı Jessica Jaymes’in ölüm nedeni belli oldu

Erotik filmlerin aranılan yıldızı Jessica Jaymes, eylül ayında, evine gelen bir arkadaşı tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulunmuş ve oyuncunun daha sonra öldüğü anlaşılmıştı. Polis konu hakkında kapsamlı bir çalışma başlatmış ve ölüm sebebini ise otopsiden sonra açıklayacaklarını belirtmişti.

Bugün ise gerçek adı Jessica Redding olan 43 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni belli oldu. Otopsi sonucunda, Jessica Jaymes’in kesin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Uzun yıllar boyunca alkol tüketen Jaymes’in, bu alışkanlığının kalp krizini tetiklemiş olduğu belirtildi.

Jaymes, erotik film endüstrisine 2002 yılında girdi. 2005 yılında Hustler dergisinin “Honey of the Year” ödülüyle medyada adını duyurdu. 200'den fazla yetişkin filminde boy gösteren Jaymes, Showtime kanalının “Weeds” adlı dizisinde de birkaç bölüm rol aldı.

