Prof. Dr. Yeşim Erbil’den kardeşi Mehmet Ali Erbil’le ilgili son dakika açıklaması

Geçen yıl temmuz ayında uzun bir süre yattığı hastaneden taburcu olan ve sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, taburcu olurken çekilmiş görüntüleriyle sevenlerini mutlu etmişti. Ancak bu görüntülerin sonrasında kısa aralıklarla hastaneye kaldırılan ve sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil geride bıraktığımız akşam yine apar topar hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Apar topar yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu ciddiyetini korurken onunla ilgili en sağlıklı bilgi yine kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil’den geldi. Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşım üzerinden şu açıklamada bulundu:

“Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile ne olacak böyle demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyecez her zaman yaptığımız gibi dua edicez. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle birşey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar.”