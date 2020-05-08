Pucca’dan Ece Erken’e: Gördüğüm en bomboş kişisin

Sosyal medya fenomen PUcca, Ece Erken ile sosyal medyada birbirine girdi. Gerçek ismi Selen Pınar Işık olan Pucca, Ece sen hayatımda gördüğüm en bomboş bak açık açık söylüyorum en salak kişisin" diyerek yüklendi.

Gerçek adı Selen Pınar Işık olan ancak Pucca ismiyle ünlenen sosyal medya fenomeni önce Alişan ile ilgili “Fark ettiniz mi birkaç haftadır Alişan sormadıkları halde ‘Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, ölüyorum’ türü demeç vermedi” dedi.

Pucca’nın bu tweet’ine birçok cevap geldi. Ünlü fenomen, kendisine cevap atan bir sayfanın Ece Erken’e ait olduğunu iddia etti. Ece Erken, bunun üzerine Pucca’ya dava açacağını açıkladı.

‘DONUMDA SALLARIM SİZİ’

Pucca, bunun üzerine sert sözlerle Erken’e yüklendi ve şöyle dedi:

“Ece sen hayatımda gördüğüm en bomboş bak açık açık söylüyorum en salak kişisin. Bu yaşına kadar nasıl yaşadın şok içindeyim. Beni tehdit ettirdiğin yeni yetme mafya sevgiline söyle donumda sallarım sizi.”

Kısa bir süre önce BJK eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişki yaşayan Erken’in yeni sevgilisinin kim olduğu merak edildi.

İşte, o tartışma…