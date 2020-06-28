Raif Akyüz: Şahan’a benzemiyorum ama kariyerim benzesin isterim

Fizik olarak benzetenlerin “Akrabanız mı?” diye sorular bile sorduklarını belirten Akyüz “O kadar başarılı bir oyuncuya benzemek güzel bir duygu ama ben fizik olarak benzediğimi düşünmüyorum. Ama kariyerimin benzemesini çok isterdim. Bu nedenle de çok sıkı çalışıyorum” diyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülbedayi Atölyesi ve Semiha Berksoy Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimleri alan Akyüz, Yeşilçam Kahve Evi, Kadıköy Kılçık Tiyatro gibi bir çok sahnede tek kişilik gösteriler de yaptı.

Corona virüsü günleri de senaryo çalışmaları ile değerlendirirken Tümay Özokur Akademi'den kariyer yönetimi ve oyunculuk eğitimleri de aldığını vurgulayan . Akyüz, yeni sezona bomba gibi hazırlandığını söyledi. Şimdilerde yeni bir kısa filminin hazırlıklarını yapan Raif Akyüz, kariyerine Beykent Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Efekt Tasarım Birimi, Meltem Cumbul'dan da oyunculuk, gibi sağlam bir temel yaptım” derken sanat yaşamını şöyle anlatıyor;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Amigdala oyunununda yönetmen İbrahim Ulutaş'ın asistanlığını yaptım. Tiyatro Miranka da “Evlilik Düeti” oyununda Şair Necip Karakterini canlandırdım. Geçtiğimiz yıl Stand-Up Showlara başladım. Kadıköy Kılçık Tiyatro, Yeşilçam Kahve Evi gibi birçok özel tiyatroda sahne aldım. Genç ve Adam, 5n-1k filminde kamera karşısına geçtim. Bu arada “Hayatımın Aşkı”, “Bana Sevmeyi Anlat”, “Hangimiz Sevmedik” adlı televizyon dizilerinde oynadım. TRT'de Kampüs Magazin adlı Programda rol aldım. Öğrenmenin ömrün sonuna kadar devam edeceğine inanan ve bunu gerçekleştiren bir sanatçı olmak için var gücümle çalışıyorum. Aldığım alkışlar ve beğeniler benim tüm yorgunluğum biranda alıp götürüyor. Emeklerimin boşa çıkmadığını görmek de bunun en büyük göstergesi oluyor” diyor.